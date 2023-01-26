Це планові роботи військових.

В Житомирській області під час масованого ракетного удару російських окупантів по території України пролунали звуки вибухів. Однак вони не пов'язані з обстрілом.

Про це попередив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко в офіційному Telegram-каналі. Він написав: "Звуки вибухів у Житомирській області — планові роботи наших військових. Зберігайте спокій".

Найімовірніше, вибухи пов'язані з роботою саперів або плановими навчаннями солдатів. При цьому Бунечко закликав жителів регіону залишатися в укриттях, адже повітряна тривога триває і загроза ударів зберігається.

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Масований обстріл України 26 січня: що відомо

Вранці, близько 8 години, 26 січня у всій Україні була оголошена повітряна тривога. Потім надійшли повідомлення про пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників російських окупантів.

Через загрозу ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури в ряді областей превентивно вимкнули світло. Це стосується Київщини, Кіровоградщини та інших регіонів.

У багатьох областях у центрі та на сході України працювала ППО. На жаль, не обійшлося без влучень. Вони зафіксовані в Києві, Вінницький і Одеський областях. Остання частково залишилася без світла і води.

На території столиці в результаті падіння ракети в Голосіївському районі одна людина загинула, а ще двоє отримали поранення.

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