Викрадення українських інкасаторів в Угорщині: Нацполіція почала розслідування

Українські правоохоронці звернулися до співробітників Європолу, податково-митної служби Угорщини та поліції.

Національна поліція України відкрила кримінальне провадження у зв’язку з викраденням семи працівників "Ощадбанку" в Угорщині. Про це відомство повідомило в Telegram.

"Нацполіція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля АТ "Ощадбанк" на території Угорщини", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 147 Кримінального кодексу України (захоплення заручників).

Крім того, поліцейські Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва НПУ офіційними каналами звернулися до співробітників Європолу, податково-митної служби Угорщини та поліції, і здійснюють координацію дій, спрямованих на встановлення всіх обставин події. Слідчі дії тривають.

Як ідеться у роз’ясненні "Ощадбанку", банк не бачить жодної можливої юридичної підстави для затримання інкасаторських машин та супроводжуючого персоналу, які здійснювали традиційний рейс.

"З початку повномасштабного вторгнення перевезення іноземної валюти та банківських металів відбувається виключно наземним шляхом. Подібні рейси здійснюються інкасаторськими машинами Ощадбанку щотижня. Ощадбанк має відповідну ліцензію на виконання міжнародних перевезень, видану Державною службою України з безпеки на транспорті", - наголошується у повідомленні.

Разом з тим, сказано, всі співробітники служби інкасації, незаконно затримані в Угорщині, мають тривалий досвід роботи в "Ощадбанку": від 3-4 років до 17-21 року.

Також в банку повідомили походження цінностей, які перевозились в інкасаторських машинах:

"Цінності, які знаходились у викрадених автівках, належать державному Ощадному банку. Це кошти, що були довірені банку громадянами та бізнесом України. Вони транспортувались з Австрії для подальшого використання в обігу й насичення готівкового ринку України".

Зазначається, що загальний обсяг коштів "Ощадбанку", доля яких наразі невідома, становить 40 млн доларів США, 35 млн євро, 9 кг золота.

"Ощадбанк вимагає негайного звільнення своїх співробітників і повернення затриманих автівок та цінностей державного банку", - наголосили в банку.

Угорщина захопила українських інкасаторів

Як повідомляв УНІАН, міжнародний речник угорського уряду Золтан Ковач заявив про намір угорської влади вислати сімох українців, затриманих угорськими податковими та митними органами.

Угорська податкова та митна адміністрація звинуватила взятих у заручники українців у відмиванні грошей. Угорці заявили, що серед затриманих є колишній генерал розвідки.

Національний банк України через захоплення українських співробітників "Ощадбанку" направляє в Будапешт делегацію.