В уряді розповіли, як планують стабілізувати ситуацію на ринку пального

Уряд запроваджує низку заходів для стабілізації ринку пального після загострення ситуації на Близькому Сході. Держана компанія "Укрнафта" продаватиме пальне з мінімальною націнкою, а контролюючі органи посилять перевірки цінової політики операторів.

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, уряд провів координацію з ключовими міністерствами та керівництвом НАК "Нафтогаз України" щодо ситуації на ринку пального.

"Для стабілізації ринку уряд реалізує комплекс заходів. Зокрема, державна компанія "Укрнафта" реалізовуватиме пальне з мінімальною торговельною націнкою, формуючи орієнтир справедливої ціни на ринку в нинішніх умовах", - зазначила Свириденко.

Водночас паралельно уряд працює з іншими операторами паливного ринку та розраховує на їх "відповідальну і зважену цінову політику".

Прем’єрка також доручила Антимонопольному комітету та Держпродспоживслужбі посилити контроль за ціновою політикою операторів, щоб не допустити необґрунтованих націнок і ринкових маніпуляцій з боку окремих учасників ринку.

"Безумовним пріоритетом залишається забезпечення потреб сектору оборони. Водночас важливо гарантувати наявність пального та стабільність цін для аграріїв, а також достатній ресурс і цінову стабільність для громадського транспорту", - зазначила Свириденко.

Вона також підкреслила, що уряд працює з міжнародними партнерами над збільшенням обсягів імпорту пального на український ринок.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що державна компанія "Укрнафта" в кризовий період на тлі зростання цін на АЗС мінімізує націнку, щоб утримати вартість пального та уникнути різких стрибків.

Раніше засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін прогнозував, що пальне на українських АЗС вже найближчим часом може подорожчати до 85-90 грн за літр через триваюче зростання закупівельних цін.

