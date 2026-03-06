Експерти назвали три найкращі бюджетні смартфони, які можна купити прямо зараз

У 2026 році ринок доступних Android-смартфонів став ще цікавішим – пристрої бюджетного рівня пропонують чудову продуктивність, довговічні акумулятори, сучасні екрани і камери, які раніше були доступні тільки в дорогих моделях.

Редакція порталу NY Times виділила три недорогі Android-смартфони, на які варто звернути увагу в березні 2026 року.

Бюджет $200: Samsung Galaxy A17 5G

Нова модель бюджетної серії Samsung пропонує яскравий дисплей з частотою 90 Гц і рекордну для сегмента підтримку оновлень протягом шести років, що дозволить використовувати пристрій аж до 2031 року.

Відео дня

Експерти назвали три найкращі бюджетні смартфони, які можна купити прямо зараз

6,7-дюймова AMOLED-матриця забезпечує високий контраст і насичені кольори, що рідко зустрічається в бюджетному класі, де частіше використовуються LCD-панелі. Смартфон підходить і для перегляду відео, і для ігор на середніх налаштуваннях – без претензій на флагманську продуктивність, але з комфортним досвідом використання. На окрему увагу заслуговує автономність.

Однак є і компроміси: 4 ГБ оперативної пам'яті можуть обмежити запас на майбутнє, а стереозвук не підтримується.

Бюджет $300: Moto G Power (2026)

Якщо в пріоритеті продуктивність і максимальна автономність, варто звернути увагу на цю модель Moto. Телефон оснащений 8 ГБ ОЗУ і екраном 120 Гц. Він працює швидко і здатний триматися без підзарядки кілька днів при помірному навантаженні.

Експерти назвали три найкращі бюджетні смартфони, які можна купити прямо зараз

Однак, на відміну від Samsung, Moto скоротила термін оновлень до трьох років, а також відмовилася від бездротової зарядки, яка була в попередній версії.

Бюджет $500: Google Pixel 9a

За ціною до 500 доларів цей телефон пропонує більш просунуті функції і преміальний рівень камери. Pixel 9а має 6,3-дюймовий OLED-екран з частотою 120 Гц, просунуті інструменти ШІ і потужний процесор Tensor G4.

Камери забезпечують якісні знімки навіть при слабкому освітленні, підтримується 4K-відео і макрозйомка. Виробник обіцяє оновлення до осені 2032 року, що робить пристрій одним з найдовговічніших в принципі.

Експерти назвали три найкращі бюджетні смартфони, які можна купити прямо зараз

Якщо ви в пошуках потужної начинки, бенчмарк AnTuTu оновив рейтинг найпродуктивніших смартфонів на ринку. На перше місце потрапив маловідомий китайський флагман, який в тестах майже на 40% обходить iPhone 17 Pro Max.

Раніше Meizu оголосила, що компанія згортає виробництво смартфонів. Однією з ключових причин називається дефіцит пам'яті і зростання цін на комплектуючі.

Вас також можуть зацікавити новини: