Експерти назвали три найкращі бюджетні смартфони, які можна купити прямо зараз

Найкращим варіантом у категорії доступних Android-телефонів визнано Samsung Galaxy A17.

У 2026 році ринок доступних Android-смартфонів став ще цікавішим – пристрої бюджетного рівня пропонують чудову продуктивність, довговічні акумулятори, сучасні екрани і камери, які раніше були доступні тільки в дорогих моделях.

Редакція порталу NY Times виділила три недорогі Android-смартфони, на які варто звернути увагу в березні 2026 року.

Бюджет $200: Samsung Galaxy A17 5G

Нова модель бюджетної серії Samsung пропонує яскравий дисплей з частотою 90 Гц і рекордну для сегмента підтримку оновлень протягом шести років, що дозволить використовувати пристрій аж до 2031 року.

Відео дня

6,7-дюймова AMOLED-матриця забезпечує високий контраст і насичені кольори, що рідко зустрічається в бюджетному класі, де частіше використовуються LCD-панелі. Смартфон підходить і для перегляду відео, і для ігор на середніх налаштуваннях – без претензій на флагманську продуктивність, але з комфортним досвідом використання. На окрему увагу заслуговує автономність.

Однак є і компроміси: 4 ГБ оперативної пам'яті можуть обмежити запас на майбутнє, а стереозвук не підтримується.

Бюджет $300: Moto G Power (2026)

Якщо в пріоритеті продуктивність і максимальна автономність, варто звернути увагу на цю модель Moto. Телефон оснащений 8 ГБ ОЗУ і екраном 120 Гц. Він працює швидко і здатний триматися без підзарядки кілька днів при помірному навантаженні.

Однак, на відміну від Samsung, Moto скоротила термін оновлень до трьох років, а також відмовилася від бездротової зарядки, яка була в попередній версії.

Бюджет $500: Google Pixel 9a

За ціною до 500 доларів цей телефон пропонує більш просунуті функції і преміальний рівень камери. Pixel 9а має 6,3-дюймовий OLED-екран з частотою 120 Гц, просунуті інструменти ШІ і потужний процесор Tensor G4.

Камери забезпечують якісні знімки навіть при слабкому освітленні, підтримується 4K-відео і макрозйомка. Виробник обіцяє оновлення до осені 2032 року, що робить пристрій одним з найдовговічніших в принципі.

Якщо ви в пошуках потужної начинки, бенчмарк AnTuTu оновив рейтинг найпродуктивніших смартфонів на ринку. На перше місце потрапив маловідомий китайський флагман, який в тестах майже на 40% обходить iPhone 17 Pro Max.

Раніше Meizu оголосила, що компанія згортає виробництво смартфонів. Однією з ключових причин називається дефіцит пам'яті і зростання цін на комплектуючі.

Вас також можуть зацікавити новини: