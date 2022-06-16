Уоллес зазначив, що в деяких місцях Росія перевершує Україну в артилерії в десятки разів.

Великобританія закупила понад 20 САУ для України в Бельгії.

Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Уоллес, виступаючи після зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, повідомляє Sky News.

Більше 20 американських далекобійних гармат M109 закуплені у бельгійської збройової компанії. САУ, які стріляють снарядами 155 мм, будуть доставлені в Україну після ремонту.

Уоллес зазначив, що зараз в деяких місцях Росія перевершує Україну в артилерії десятки разів.

"У деяких районах вони безумовно перевершують чисельністю артилерійських знарядь - 20:1 в деяких районах. Це сила, яку Росія прикладає до них", - пояснив він.

При цьому міністр заявив, що союзники надають Україні достатньо зброї, щоб мати можливість виграти війну.

"Я думаю, що в українців є і буде в найближчі кілька тижнів можливість домогтися значного прогресу на сході країни або навіть захистити такі місця, як Одеса", - сказав він.

Він вказав, що в країну починають надходити "десятки, якщо не сотні" протикорабельних ракет, а також союзники починають поставляти Україні артилерійські і ракетні системи великої дальності.

На його думку, незабаром українські сили зможуть домогтися "значного прогресу на сході країни".

Як писав УНІАН, українські військові вже завершили навчання з використання реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) HIMARS.

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