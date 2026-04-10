Росіяни можуть масовано атакувати Україну перед так званим 'перемир’ям', - майор ЗСУ

Досвід минулого року показує, що "перемир’я" систематично порушувалося з боку росіян.

Заявам російських загарбникам про Великоднє перемир’я вірити не можна. Окупанти можуть здійснити масований обстріл українських міст в ніч з п’ятниці на суботу. Про це майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук повідомив в етері на Radio NV.

"Минулого року перемир’я порушувалося систематично. Близько 100 штурмових дій провели росіяни на лінії бойового зіткнення. Майже 2 тисячі обстрілів українських позицій, з них -майже тисяча обстрілів з важкого озброєння і майже тисяча обстрілів з FPV-дронів. Ми розуміємо, що це не дуже схоже було на перемир’я. Трішечки на деяких позиціях було якесь затишшя, але абсолютно не те, зо означає перемир’я", - відзначив Ткачук.

На його думку, напевно, можна розраховувати, що на короткий час на вихідних не буде ударів різними далекобійними дронами типу "Герань/Гербера/Шахед" по цивільним містам.

"Зважаючи на те, що так зване це великоднє перемир’я нібито розпочнеться з обіду 11 квітня, і я би не виключав того, що росіяни, у контексті своєї поведінки, своєї мерзенності і цинічності, можуть провести відповідний обстріл з п’ятниці на суботу цивільних українських міст. Для них це абсолютно не стане чимось надприроднім. Тому, я би не виключав таких речей", - наголосив Ткачук.

На його думку, вірити росіянам – це себе обманювати і собі не довіряти.

"З причин того, що нібито відбулося перемир’я на Близькому сході, працюють переговорні групи, і те, що Путін хоче замилити очі американській стороні і делегації, відповідно, я думаю, це і спрацювало на питання так званого Великоднього перемир’я. Хоча, попри це все, ініціювали його ми", - сказав Ткачук.

Як повідомляв УНІАН, ініціатор війни, російський диктатор Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я" з 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня. Утім, президент України Володимир Зеленський виступив першим з ініціативою припинення вогню на Великдень.

За словами Зеленського, Україна готова діяти дзеркально на дії російських загарбників. Як вважає президент України, у Росії є шанс не повертатися до ударів і після Великодня.

