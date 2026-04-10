Побачимо, коли і де почне працювати тиша: Сибіга про перемир’я на Великдень

Міністр заявив, що перемир’я має шанс на втілення.

Запропонована президентом України Володимиром Зеленським ідея великоднього перемир’я має шанс на реальне втілення. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив у соціальній мережі Facebook.

"Пропозиція великоднього припинення, запропонована президентом України, має шанс на втілення в життя", - наголосив Сибіга.

Міністр відзначив, що українці заслуговують на святковий день без терору.

"Побачимо, коли та де почне працювати тиша, і відповімо дзеркально", - зазначив глава МЗС.

На його переконання, "тривале припинення вогню проторувало би шлях до справжньої дипломатії та завершення цієї війни, яку Росія ніколи не виграє і мусить нарешті закінчити".

"Переконані, що припинення вогню – це правильна стратегія для просування дипломатичних зусиль як на Близькому Сході, так і у випадку російської агресії проти України", - заявив Сибіга.

Великоднє перемир'я

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський зробив заяву щодо перемирʼя на Великдень. За його словами, Україна готова діяти дзеркально на дії російських загарбників. Крім того, як сказав президент, у Росії є шанс не повертатися до ударів і після Великодня.

Своєю чергою, ініціатор війни Володимир Путін оголосив зі свого боку про короткострокове припинення вогню у війні з Україною, приурочене до православного свята Великодня. Проте Зеленський закликав до великоднього припинення вогню більш як тиждень тому. Він заявляв, що, як і раніше, скептично ставиться до того, що Кремль дійсно припинить бойові дії.

