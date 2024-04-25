У Миколаєві через вибух, який стався 24 квітня під час перевантаження боєприпасів, загинуло двоє військових, ще двоє бійців поранено. Тоді ж травми отримали п’ятеро рятувальників, які прибули на гасіння пожежі.
Як повідомляє Державне бюро розслідувань, правоохоронці зараз розслідують кримінальне провадження щодо обставин вибухів у місті та причин, які призвели до трагедії.
За попередньою інформацією, 24 квітня у Миколаєві на автомобільній парковці під час необережного перевантаження боєприпасів військовослужбовцями з одного автомобіля до іншого відбулась детонація. Внаслідок вибуху загинуло двоє бійців та ще двох поранено. Також зайнялися автомобілі, які були поряд з епіцентром вибуху. Вже під час ліквідації пожежі, стався ще один вибух через який травмувалися п’ять рятувальників, які приїхали на виклик.
По факту порушень правил поводження зі зброєю (ч. 3 ст. 414 Кримінального кодексу) відкрито кримінальне провадження.
Вибух у Миколаєві
24 квітня у Миколаєві при гасінні пожежі, під час якої стався вибух, постраждало 5 рятувальників. У ДСНС заявили, що стався вибух невідомого вибухового пристрою, через що зайнялися автівки. Під час гасіння пожежі відбулась повторна детонація – тоді постраждали співробітники ДСНС. На місці першу допомогу їм надавали волонтери Миколаївського загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України та бригади швидкої медичної допомоги. Всіх постраждалих доставлено до лікарні.