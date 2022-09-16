Порушувалося питання матеріально-технічного забезпечення Сил оборони.

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача 16 вересня.

Про це повідомляє Офіс президента.

У засіданні взяли участь міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала, командувач Сил спеціальних операцій Віктор Хоренко, очільник МВС Денис Монастирський, очільник МЗС Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков та голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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У форматі відеозв'язку до засідання Ставки приєдналися: командувач Сухопутними силами ЗСУ Олександр Сирський, командувач ОК "Захід" Сергій Литвинов, командувач ОК "Південь" Андрій Ковальчук та секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

Учасники засідання розглянули подальші кроки щодо деокупації територій України та ухвалили необхідні рішення.

Окремо порушувалося питання матеріально-технічного забезпечення Сил оборони та списку озброєння, необхідного для подальшого звільнення територій від рашистів.

16 вересня Зеленський повідомив, що майже вся Харківська область деокупована.

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