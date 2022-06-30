Голова ОВА додав, що українські військові виконали свою місію навіть не на 100%, а на 200%.

При відході Збройних сил України із Сєвєродонецька після наказу командування не загинув жоден український військовий.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, відхід ЗСУ з міста відбувся за планом.

"Все пройшло централізовано, за планом, не було самовільного відходу. Все, що потрібно було для відходу — від будівельних матеріалів до човнів, тросів — ми забезпечили всім. Під час відходу не було жодного загиблого", - сказав він.

Гайдай додав, що українські військові виконали свою місію навіть не на 100%, а на 200%.

"Захисники виконали свою місію у Сєвєродонецьку. І за часом, скільки стримували ворога, і за ураженням, яке завдавали ворогові в техніці та особовому складі, це все виконано та перевиконано. Там усі хлопці молодці", - зазначив голова ОВА.

Бої за Сєвєродонецьк: що відомо про вихід ЗСУ з міста

Як повідомляв УНІАН, росіяни кинули всі сили на захоплення Донбасу. 24 червня стало відомо про наказ ЗСУ залишити розбиті позиції в Сєвєродонецьку і відійти на більш укріплену територію.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що українських військових доведеться відводити з Сєвєродонецька, оскільки перебувати на розбитих позиціях немає сенсу.

Наразі окупанти намагаються оточити Лисичанськ, але, щоб повністю ізолювати місто, російським окупантам потрібно буде перерізати українські логістичні маршрути з Бахмута і Сіверська.

Про відступ ЗСУ з Лисичанська поки не йдеться.

За даними Нацгвардії, вихід ЗСУ з Сєвєродонецька був потрібен, щоб зберегти життя захисників, закріпитися в більш безпечних районах і підготуватися до ефективного контрнаступу.

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