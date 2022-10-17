Навіть пенсіонери, які вже давно не працюють в Енергодарі на ЗАЕС, також не можуть виїхати з міста.

З тимчасово окупованих територій не випускають фахівців, які працювали або зараз працюють на Запорізькій АЕС.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, окупанти через пункт пропуску у Василівці Запорізької області не дають виїхати з тимчасово окупованих територій на територію, підконтрольну Україні, вузькопрофільним спеціалістам, зокрема тим, хто працював або працює на Запорізькій атомній електростанції.

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"Слід зазначити, що рашисти перестали випускати таких вузькоспеціалізованих людей. Наприклад, ті, хто виїжджає з Енергодару, хто працював або працює на атомній електростанції, взагалі не можуть виїхати. Слід зазначити такий нюанс, що навіть пенсіонери, які вже давно не працюють в Енергодарі, також не можуть виїхати сьогодні з Енергодару", - сказав Федоров.

Він додав щодо нових труднощів, з якими стикаються мешканці тимчасово окупованих територій, при виїзді на підконтрольну Україні територію через пункт пропуску у Василівці Запорізької області.

"Що стосується Василівки. Перше, весь тиждень стояло більш ніж 4 тисячі наших мешканців в черзі, їх майже не випускали. З четверга почали випускати тих, хто зареєструвався та отримав перепустку в комендатурі. Тож, мешканці приїжджають у Василівку, їм там кажуть, що треба або зареєструватися онлайн, або в боті в телеграм, або заповнити анкету величезну, або заплатити 300 доларів. Дають безліч опцій, але всі вони не працюють і люди не виїжджали. Зараз почали виїжджати ті, хто зареєструвались в комендатурі, їхні списки о 10 ранку записують і не всі, але можуть виїхати. Тож виїзд ускладнено, рашисти випускають максимум 20-50 людей через Василівку, але раніше це було більше 1000 наших мешканців", - підкреслив Федоров.

Виїзд з окупованих територій Запорізької області

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що окупанти не дають людям можливості виїжджати через Василівку Запорізької області, з 29 вересня у черзі на виїзд там очікувало більш ніж 4 тис. людей.

Він зазначав, що у жителів тимчасово окупованої частини Запорізької області може з’явитися новий шлях для евакуації. Це через Мелітополь, Бердянськ, Новоазовськ, потім до РФ, а потім, як завжди, до Грузії або Європейського Союзу.

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