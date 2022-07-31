У разі затримання зрадника після надання про нього відповідної інформації Вілкул обіцяє виплатити 50 тисяч гривень.

Начальник Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул обіцяє грошову винагороду за надання інформації про шпигунів і зрадників, які працюють на Російську Федерацію, збирають і передають інформацію про Збройні Сили України.

Про це він повідомив у соціальній мережі Facebook.

Вілкул зазначив, що деякі громадяни підло працюють на російських окупантів. "Вони отримують криваві гроші, а за це здають дислокацію і переміщення підрозділів Збройних сил України. Повідомляють про розміщення складів, коригують вогонь окупантів. Ці люди теж ходять і живуть поруч з нами. Хоча ні, це не люди. Це гірше ворогів, це зрадники", - заявив Вілкул.

Разом з тим, він повідомив, що українські спецслужби активно працюють з пошуку цих злочинців і знаходять їх.

"Однак найбільш ефективною ця робота буде, якщо для цього ми об'єднаємося всі разом. Ми робимо спеціальну гарячу телефонну лінію та електронну адресу, на які ви зможете повідомити про колаборантів і зрадників", - заявив Вілкул.

Зокрема, інформацію про таких людей можна надати за номером телефону: 067-563-02-63 в будь-якому з месенджерів - Вайбер, Ватсап, Телеграм, Сигнал або направити лист на електронну пошту: krviddil.ssu@gmail.com

"Прохання - повідомляти прізвище, ім'я та по батькові людини, яка виявляє зацікавленість до місць дислокації, переміщення, складу і приналежності підрозділів ЗСУ, інших складових сил безпеки і оборони, про тих, хто здає окупантам місце розташування українських військових або хто коригує вогонь по нашій території. Якщо можливо, вкажіть номер телефону, адресу проживання та інші відомості, які можуть допомогти встановити таких осіб. Крім того, необхідно надати докладний опис події або фактів. При наявності – додайте фото і відео, які вказують, що людина допомагає ворогові", - заявив Вілкул.

Також він обіцяє виплачувати грошову винагороду в тому випадку, якщо після надання інформації про шпигунів, такі особи буду затримані.

"Я гарантую, що якщо за вашою інформацією буде затриманий реальний шпигун, я особисто виплачу людині, яка змогла надати інформацію, 50 тисяч гривен. Якщо це буде покидьок-агітатор за "русский мир" (тільки підкреслюю – потрібно підтвердження, краще аудіо- або відеофіксація) – 10 тисяч гривен. Такі люди, по суті, теж є ворожими агентами впливу", - заявив Вілкул.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно голова Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім пообіцяв платити по 100 доларів тим, хто надаватиме інформацію про колаборантів в Миколаєві. Також він заявив, що для їх виявлення місто планують закрити на кілька днів.