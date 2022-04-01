Якщо участь Вірменії в російській агресії проти України підтвердиться на міжнародному рівні, країні загрожують санкції.

Вірменія таки відправила до Росії 4 бойових літаки типу Су-30 разом з пілотами для використання проти України. Раніше у посольстві Вірменії в Україні запевняли, буцімто ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляється в п'ятничному сюжеті на турецькому телеканалі Haber Global.

Так, згідно з даними телеканалу, літаки були відправлені в РФ 23 березня 2022 року. Пунктом відправлення був аеропорт Еребуні в Єревані. О 12:30 за місцевим часом вилетіли 4 винищувачі Су-30 вірменських льотчиків. Літаки, що пролітали через Мартуні, досягли кінцевого пункту призначення, Росії, о 13:14.

Супутникові фотографії, які потрапили в розпорядження телеканалу, також підтвердили цю інформацію:

на першому з супутникових знімків, зроблених 18 березня 2022 року, на авіабазі у Вірменії видно 4 бойових літаки типу Су-30;

на другому знімку, зробленому 25 березня, в тому ж місці був інший вигляд: на нових знімках відсутні відправлені в Росію літаки Су-30. Де вони, там тепер Міг-29.

Якщо участь Вірменії в агресії проти України підтвердиться на міжнародному рівні, Вірменії загрожують санкції.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Азербайджан може відвоювати Нагірний Карабах, де Вірменія покладалася на "миротворчий" російський військовий контингент. Росія вивела звідти "миротворців" і направила в Україну.

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