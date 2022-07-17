За його словами, у аеророзвідки немає своїх пілотів, які щось бомблять чи розвідують. Всі пілоти – дійсні військові, які служать в ЗСУ, СБУ, ГУР і так далі.

Аеророзвідка в Україні з’явилась ще у 2014 році як спільнота волонтерів без жодного офіційного статусу. Потім на одному з етапів було створення військової частини і переважна більшість аеророзвідників офіційно стали військовими. А після початку повномасштабного вторгнення РФ благодійна організація "Аеророзвідка" створила москітний аеророзвідувальний флот із багатьма добровольцями.

Про це розказав член ГО "Аеророзвідка" Михайло в інтерв’ю "Апострофу".

"На початку вторгнення, аеророзвідка кинула клич про те, що потрібно збиратися, літати і розвідувати. Відгукнулися люди, яких ми не знали, і які не були членами "Аеророзвідки". Але ми створили москітний аеророзвідувальний флот. Люди отримували завдання згідно з тією локацією, де вони знаходились, літали, і стаючи користувачами Delta наповнювали систему інформацією", - пояснив він.

За словами Михайла, наразі члени громадської організації "Аеророзвідка" проходять службу майже у всіх структурах сил безпеки і оборони України.

"Дрони це звісно ефектно, але це лише частина роботи. У аеророзвідки немає своїх пілотів, які щось бомблять чи розвідують. Всі пілоти – дійсні військові, які служать в ЗСУ, СБУ, ГУР і так далі. Роль аеророзвідки – сприяння інноваціям в війську і набуттю роботизованих і мережоцентричних спроможностей. Під роботизованими спроможностями ми розуміємо дрони: як БПЛА, так і наземні, а під мережоцентричними спроможностями ми розуміємо підтримку системи ситуаційної обізнаності Delta", - пояснив він.

Після успішного видворення окупантів з Київської області, більшість з цивільних пілотів, що допомагали тоді "Аеророзвідці", долучилася до українських військ у Харкові, Миколаєві та Запоріжжі.

"(Київська - ред) операція була дійсно геройською та ефективною. За допомогою дронів побачили багатокілометрові колони, скупчення ворога, вміст цих скупчень, напрямок руху. Туди висунулися спецпризначенці, які пересувалися квадроциклами та зупинили колони ворога за допомогою радіокерованих мін на дорозі, порізали їх, в тому числі за участю наших ударних коптерів. Це змусило ворога зупинитися, шукати прихисток. Ворог почав використовувати якісь там сільські ангари, ліси, почав скупчуватись, але ми їх побачили і частково знешкодили. Це дало нам час. Потім вони були відрізані від постачання: ми руйнували їхні склади на кордоні з Білоруссю і командні пункти", - розказав Михайло.

За його словами, тільки певна кількість моделей побутових дронів підходить для розвідки.

"Якщо ми ведемо розмову про дрони, починаючи з DJI Mavic 2 то вони звісно можуть принести користь і приносять її", - уточнив він.

Раніше бійці з 36-ї окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Білинського поділилися унікальними кадрами роботи підрозділу аеророзвідки, який виконує бойові завдання зі знищення окупантів на південному напрямку.

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