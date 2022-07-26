Ми за це будемо обов’язково бити у відповідь, наголосив президент.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна обов’язково битиме у відповідь після останніх російські обстрілів Одещини та інших регіонів України.

Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні до українців.

"Сьогодні окупанти знову вдарили по Одеській області, знову - ракетами по звичайних будинках. Ракетами, які призначені для знищення військових кораблів та інших значних цілей. Саме такою важкою зброєю російська армія руйнує звичайний приватний сектор поблизу моря. Люди там жили, відпочивали...", - заявив президент.

За словами Зеленського, "ми за це будемо обов’язково бити у відповідь, хоч би що там брехало про такі удари російське Міністерство оборони".

"Постійний російський терор Харкова й області, Миколаєва, міст і сіл Запорізької області, Дніпропетровщини, Донбасу, прикордонних районів Сумщини й Чернігівщини - все це окупантам просто так не минеться", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, зранку 26 липня ворог завдав ракетного удару по півдню України. Зокрема, на Одещині влучив у приватні будівлі прибережних сіл з подальшим їхнім загорянням. Постраждала одна людина.

Пожежу повністю локалізовано, проте кілька будинків у курортній Затоці зруйновані вщент.

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