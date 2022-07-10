Бойові дії у Білогорівці поблизу Сєвєродонецька тривають.

Російські окупанти досі не можуть вийти на адміністративні кордони Луганської області.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Нічого з того, що вони анонсували, не відбулося, крім того, що у них підриваються і палають їхні склади з боєкомплектом глибоко в тилу. Плюс на Донецькому напрямку вони втратили величезну кількість танків - більше 20 одиниць. Тож можна говорити про те, що дуже невеличка частина Луганщини тримається, і наші захисники на цій частині наносять достатньо потужне ураження російській армії", - сказав він.

Гайдай додав, що в смт. Білогорівка Сєвєродонецького району досі тривають бойові дії.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня і початку липня українські підрозділи після тривалих запеклих боїв відійшли з Сєвєродонецька і Лисичанська.

7 липня у Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти намагаються подолати спротив українських військ та встановити повний контроль над Луганською областю.

Сьогодні, 10 липня, Гайдай повідомив, що ворог стягує війська поблизу смт. Білогорівка.

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