Російські окупанти досі не можуть вийти на адміністративні кордони Луганської області.
Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Нічого з того, що вони анонсували, не відбулося, крім того, що у них підриваються і палають їхні склади з боєкомплектом глибоко в тилу. Плюс на Донецькому напрямку вони втратили величезну кількість танків - більше 20 одиниць. Тож можна говорити про те, що дуже невеличка частина Луганщини тримається, і наші захисники на цій частині наносять достатньо потужне ураження російській армії", - сказав він.
Гайдай додав, що в смт. Білогорівка Сєвєродонецького району досі тривають бойові дії.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня і початку липня українські підрозділи після тривалих запеклих боїв відійшли з Сєвєродонецька і Лисичанська.
7 липня у Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти намагаються подолати спротив українських військ та встановити повний контроль над Луганською областю.
Сьогодні, 10 липня, Гайдай повідомив, що ворог стягує війська поблизу смт. Білогорівка.