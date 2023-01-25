Торік 14 квітня у смт Борова Ізюмського району російські військові розстріляли два евакуаційні автобуси з мирними жителями – це був другий день окупації населеного пункту.

На Харківщині правоохоронці ексгумували тіла дев’ятьох цивільних, які у квітні торік згоріли живцем у розстріляному окупантами автобусі.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, за даними слідства, 14 квітня 2022 року у смт Борова Ізюмського району російські військові розстріляли два евакуаційні автобуси з мирними жителями – це був другий день окупації населеного пункту.

"Люди їхали до своїх домівок у Луганській області. Ворог почав стріляти з крупнокаліберного кулемета та стрілецької зброї по автобусах з людьми. Наразі встановлено загибель щонайменше дев‘яти осіб, вони згоріли живцем в автобусі. Також встановлено, що 13 осіб врятувались та були доставлені до місцевої лікарні", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у травні всіх загиблих поховав житель смт Борова, а вчора, 24 січня, прокурори спільно зі слідчими поліції провели ексгумацію тіл та скерували їх на судово-медичну експертизу.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 438 КК України.

Ситуація на Харківщині

Як повідомляв УНІАН, кілька днів тому росіяни з танків обстріляли кладовище на Харківщині, а 22 січня під час артобстрілу загинула 67-річна жінка.

Під удари окупантів регулярно потрапляють Куп'янськ та Вовчанськ. Зокрема, у середині січня у Куп'янську обстрілами було пошкоджено два п'ятиповерхових багатоквартирних будинки та сім приватних домоволодінь. Поранення отримали 41-річний чоловік та 65-річна жінка.

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