Давид Арахамія зазначив, що зараз Україна звільняє багато сіл, але росіяни теж захоплюють нові населені пункти.

Україна може ініціювати новий раунд переговорів з Росією, коли матиме сильнішу переговорну позицію.

Таку заяву зробив глава української переговорної групи Давид Арахамія в ефірі телемарафону.

"Переговори потрібно продовжувати, коли у нас переговорна позиція буде посилена. А, в першу чергу, зараз вона може бути посилена за рахунок того, що зброя, яку нам постійно обіцяють міжнародні партнери, врешті-решт, надійде в достатньому обсязі. І тоді, я думаю, можемо з посиленої переговорної позиції ініціювати новий раунд переговорів", - заявив Арахамія.

Він зазначив, що зараз Україна звільняє багато сіл, але росіяни теж захоплюють нові населені пункти.

"І поки ми робимо один крок вперед - два назад, поки я не бачу ніяких підстав ініціювати продовження переговорів", – сказав Арахамія.

Як повідомляв УНІАН, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна в Україні "закінчиться за столом переговорів", а Україна потребуватиме подальшої підтримки з боку НАТО.

Вас також можуть зацікавити новини: