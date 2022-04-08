Влада зараз робить все, щоб якнайшвидше ліквідувати залишки снарядів, ракет, знешкодити велику кількість мін.

Україна перетворилась на одну з найбільш замінованих країн.

Про це віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла в інтерв’ю італійському телебаченню Sky TG24, повідомила прес-служба відомства.

За її словами, до столиці України поступово повертається звичайне життя, навколо Києва ситуація також вже менш напружена. Але вона залишається дуже складною і небезпечною через надзвичайно велику кількість мін та інших вибухонебезпечних предметів, яких багато на звільнених територіях.

"На жаль, внаслідок повномасштабної російської агресії Україна стала країною, що має одну з найбільших за площею замінованих територій у світі. Через велику небезпеку до багатьох міст та містечок дуже важко дістатися. Отже, влада зараз робить все, щоб якнайшвидше ліквідувати залишки снарядів, ракет, знешкодити велику кількість мін – і дати можливість регулярно доставляти мешканцям таких населених пунктів медичні препарати, воду, їжу, товари першої необхідності", - наголосила Верещук.

Як повідомляв УНІАН, за кожен день роботи рятувальники виявляють у Київській області від 4 до 5 тис. вибухонебезпечних "пасток", які залишили російські окупанти.

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