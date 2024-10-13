Також знищено десятки одиниць ворожої техніки.

Сили оборони України продовжують нищити російських загарбників, і за минулу добу ліквідували ще 1300 окупантів. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, втрати Росії у війні сягнули вже близько 668 тисяч 930 осіб.

Також українці продовжують знищувати техніку ворога. Зокрема, за минулу добу знищено 9 танків, 49 броньованих машин, 29 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 2 засоби ППО.

Також українські воїни знищили 45 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 71 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн та 1 одиницю спеціальної техніки.

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За повідомленням Повітряних Сил ЗСУ, у ніч на 13 жовтня ворог задав удару по Полтавщині та Одещині двома балістичними ракетами Іскандер-М із Курської області Криму, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та Сумщині із повітряного простору Курської області, а також 68-ма ударними БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел)

Зазначається, що в результаті протиповітряного бою збито 31 ворожий БпЛА в Київській, Полтавській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях. 36 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ.

Втрати Росії в Україні - новини

Військовослужбовці 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади знищили в одному з населених пунктів Курщини штурмову групу окупантів з підрозділу, який відомий знущаннями над українськими полоненими.

А біля Вугледара втрати елітної 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ становлять 2,4 тисячі осіб.

Російські ЗМІ 12 жовтня повідомили про втрату винищувача Су-34 разом з екіпажем. При цьому, як зазначають аналітики Інституту вивчення війни з посиланням на російських воєнкорів, Су-34 міг бути збитий українським F-16.

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