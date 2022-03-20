З перехоплених СБУ розмов відомо, що рапорти з відмовою воювати пишуть цілими підрозділами.

Російські окупанти деморалізовані великими втратами, поганим тиловим забезпеченням і розкраданням коштів генералами.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Так, з перехоплених СБУ розмов чути, що рапорти з відмовою воювати пишуть цілими підрозділами, у тому числі старші офіцери.

"Російські вояки не розуміють сенсу війни, переконані, що їх використовують як "гарматне м’ясо" і відправляють на вірну смерть. На фоні цього загарбників, які перебувають в Україні, приголомшила новина російських ЗМІ про затримання заступника керівника Росгвардії Романа Гаврилова. Їхньому генералу інкримінують розкрадання коштів, у тому числі виділених для забезпечення підрозділів, які воюють в Україні", - пояснили в СБУ.

Тож, як зазначається, поступово до окупантів приходить прозріння, і навіть звичайні солдати не хочуть віддавати своє життя за тих, хто їх обкрадає.

Нагадаємо, 24 лютого російські війська рано вранці увірвалися на українську територію. Ворог спершу бомбив військові об'єкти, а потім бив і по мирних містах, зокрема, по Києву.

В українській розвідці 20 березня повідомили, що у РФ вже не вистачає живої сили для поповнення лав окупаційної армії, і президент Володимир Путін і міністр оборони Сергій Шойгу готуються задіяти у війні неповнолітніх.

З 24 лютого до 20 березня загальні бойові втрати ворога орієнтовно склали 14,7 тис. особового складу.

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