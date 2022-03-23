Все ще існує загроза того, що Лукашенко відправить військових в Україну.

Існує ризик, що Олександр Лукашенко пошле білоруських військових воювати проти України. Деякі військовослужбовці вже зв'язуються з українськими правоохоронцями і просять взяти їх у полон у разі війни.

Про це повідомив прес-офіцера командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо в ефірі UA.

"Ми всі бачимо, що українські Збройні сили готові до будь-якого ходу подій, і ворогові на території України просто нічого робити. Білоруські військові про це прекрасно знають. Вони пробують зв'язуватися з нашими представниками влади і будуть попереджати про те, що в разі вилазки до нас вони будуть відразу здаватися в полон", - розповів Фітьо.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня в Міноборони України заявили, що зафіксовані ознаки підготовки Збройних сил Білорусі до прямого вторгнення на територію України. У Генштабі ЗСУ при цьому заявили, що існує велика загроза наступу Республіки Білорусь на Волинському напрямку.

22 березня в Генеральний штаб Збройних сил України заявили, що все ще існує ймовірність залучення Збройних сил Білорусі до війни проти України на боці РФ.

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