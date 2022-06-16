Загарбник розповів, що били по українських бійцях здалеку та навіть не вступали в бій.

Російські солдати продовжують вбивати українців. Один з окупантів у розмові зі своєю дівчиною зізнається, що вбив до 10 українських піхотинців.

Про це свідчить новий перехоплена розмова, який оприлюднило головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Дівчина росіянина цікавиться за що йому дали медаль. У відповідь солдат розповідає, що 28 травня бив по українських бійцях здалеку і навіть не вступав у бій.

"Ми були далеко. Ми відстріляли, добили й поїхали. У нас же не було завдання вступати в бій. Наш командир відразу сказав, що ми не поїдемо нікуди. Просто добили й вони (українці – УНІАН) навіть не встигли втекти. Я знищив один БТР та до 10 осіб піхоти. Це правда", - розповів загарбник.

Також він уточнив, що як винагороду за вбивства українців медалі не отримає, видадуть тільки гроші.

За даними розвідки "бравим воякою" виявився Іван Афлятонов, 1998 року народження з Казані. Він з 22 травня знаходиться на території Херсонської області.

Як раніше повідомляв УНІАН, Російські окупанти гублять своїх військових на війні в Україні. А поповнення окупаційних підрозділів шоковане ходом бойових дій з українськими захисниками. З розмови стає відомо, що з 90 новобранців половина відмовилася воювати.

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