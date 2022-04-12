Українська розвідка зазначила, що через масові звільнення в контракти додали пункт про згоду на виконання завдань в районах військових дій

Російських солдатів почали залякувати звільненнями за відмову від участі у війні проти України. Окупантам недоплачують обіцяних надбавок.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України у Facebook.

За даними розвідки, російським військовим з 47 танкової дивізії, яких залучили до війни проти України, не виплатили надбавки, крім 2% за "навчання". Крім того, статус "ветерана" можуть отримати тільки ті, хто отримав поранення і має офіційне підтвердження з госпіталю.

"Військові бомбардують командування зверненнями щодо доплат і отримання статусу, але всі вони ігноруються. Як наслідок, військовослужбовці не мають ні бажання, ні стимулу повертатися в зону бойових дій", - йдеться в повідомленні.

При цьому тіла загиблих в Україні російських військових стали завозити в Росію невеликими партіями, щоб не сіяти паніку. Водночас в контракти про військову службу вирішили додати пункт про згоду на виконання завдань в районах військових дій, незалежно від місця їх проведення. Дане рішення прийняли, щоб запобігти масовим звільненням.

Як раніше повідомляв УНІАН, у російському ФСБ почалися чистки через те, що розвідка давала Кремлю неправдиві дані про внутрішню ситуацію в Україні до вторгнення, наслідком чого став повний провал "путінського бліцкригу".

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