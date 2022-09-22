Андрій Піонтковський зазначив, що Україна отримає далекобійні ракети від США.

Рішення президента Російської Федерації Володимира Путіна оголосити мобілізацію негативно вплинуло не тільки на внутрішню ситуацію в РФ, але створило зовнішню кризу навколо неї. Тепер в України є шанси незабаром отримати далекобійні ракети від США, які допоможуть звільнити Херсон або зруйнувати Кримський міст.

Про це розповів російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі Фейгін Live.

За його словами, Україна отримає далекобійні ракети і це питання в США вже вирішене.

"До Путіна інакше стали ставитися після того, як його армію погнали з Харківської області. І це не Канни чи Сталінград, а кілька містечок районного значення. Звільнення Херсона або руйнування Кримського моста, який стане елементарним завданням, якщо Україна ATACMS отримає, повалить в шок і російський глибинний народ, і бункер, а Путін політично його не переживе", - зазначив Піонтковський.

При цьому він вказав, що війна закінчиться, як тільки ЗСУ звільнять Херсон.

"Враховуючи те, що наближені до Путіна воліють якось домовиться, щоб зберегти владу, а 25 мільйонів росіян, які підлягають мобілізації, не хочуть вмирати, то одне звільнення Херсона поставить крапку у війні", - підсумував публіцист.

Мобілізація в Росії - що відомо

21 вересня президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в РФ. У свою чергу міністр оборони РФ Сергій Шойгу розповів про плани закликати 300 тисяч росіян.

При цьому радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко вважає, що у Росії відразу не зможуть мобілізувати заявлене число солдат. Перша хвиля включатиме 40-50 тисяч. Крім того, глава ОПУ Андрій Єрмак зазначив, що мобілізація буде обходитися бюджету РФ мінімум в 1,3 трильйона рублів щорічно.

На оголошену в Росії мобілізацію вже відреагували в США, Нідерланди, Великобританія і Латвія. Союзники України вважають, що дане рішення Путіна говорить про розпач і демонструє загрозу для Європи.

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