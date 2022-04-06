У Вугледарі російські окупанти з реактивної артилерії обстріляли місце роздачі гуманітарної допомоги, двоє людей загинуло.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"Місце роздачі гуманітарної допомоги обстріляли російські фашисти із реактивної артилерії у Вугледарі", - зазначив він.
Чиновник додав, що зараз відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених.
Кириленко підкреслив, що всі злочини, вчинені Росією в Україні, документуються. "Прощення винним не буде!", - наголосив голова ОВА.
Нагадаємо, Росія рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.
Ворог спочатку обстрілював військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення та активістів.
4 квітня стало відомо, що в Новодружеську Луганської області в результаті ворожого мінометного обстрілу загинули волонтери Ольга Кур’єрова та Юрій Жабін.