У Вугледарі ворог з артилерії обстріляв місце роздачі гуманітарки, загинули люди / фото t.me/pavlokyrylenko_donoda

У Вугледарі російські окупанти з реактивної артилерії обстріляли місце роздачі гуманітарної допомоги, двоє людей загинуло.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Місце роздачі гуманітарної допомоги обстріляли російські фашисти із реактивної артилерії у Вугледарі", - зазначив він.

У Вугледарі супротивник з артилерії обстріляв місце роздачі гуманітарки, загинули дві особи / фото t.me/pavlokyrylenko_donoda

Чиновник додав, що зараз відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених.

У результаті ворожої атаки з важкої артилерії у Вугледарі загинули дві особи / фото t.me/pavlokyrylenko_donoda

Кириленко підкреслив, що всі злочини, вчинені Росією в Україні, документуються. "Прощення винним не буде!", - наголосив голова ОВА.

У Вугледарі ворог з артилерії обстріляв місце роздачі гуманітарки, є жертви та постраждалі / фото t.me/pavlokyrylenko_donoda

Нагадаємо, Росія рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну

Ворог спочатку обстрілював військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення та активістів.

4 квітня стало відомо, що в Новодружеську Луганської області в результаті ворожого мінометного обстрілу загинули волонтери Ольга Кур’єрова та Юрій Жабін.

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