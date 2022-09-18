Роман Світан вважає, що Херсон очистять від загарбників приблизно через два місяці.

Українські військові проводять активні контрнаступальні дії. До Нового року Україна може вийти на кордони 1991 року.

Про це розповів військовий експерт Роман Світан в ефірі телемарафону FreeДОМ

"По всій довжині фронту, а це більше тисячі кілометрів, українські війська проводять контрнаступальні дії, а також готуються до проривів та звільнення певних територій. Таким чином, знищення російського угруповання на Правобережжі відбудеться протягом місяця-півтора, а звільнення Херсона - максимум два місяці. У такі ж терміни можуть статися каскадні розриви фронту та його обвалення на Запорізькому фронті. Російські війська не витримають того валу вогневої потужності, яка на них обрушиться", - розповів експерт.

При цьому він зазначив, що далі можливий вихід на донецький фронт, а далі в залежності від поставлених завдань – відхід на Мелітополь або Маріуполь, або ж в обидві сторони.

"Дуже перспективний й Луганський фронт. Після виконання завдань з деокупації та зачистки, повного переходу Харківської області під юрисдикцію України, війська, що звільнилися, працюватимуть на Луганському напрямку. Тут також може бути каскадне обвалення", - пояснив Світан.

За його словами, залежно від сил, засобів й поставлених завдань до Нового року ЗСУ зможуть вийти на кордони 1991 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, ЗСУ 29 серпня пішли в наступ на півдні. Українські бійці прорвали першу лінію оборони росіян в Херсонській області.

Того дня стало відомо, що окупанти почали тікати: 109-й полк так званої "ДНР" відійшов зі своїх позицій у Херсонській області, а російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою.

У свою чергу начальник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що російське військове керівництво намагається запобігти масовій здачі своїх солдатів у полон на півдні України.

Вас також можуть зацікавити новини: