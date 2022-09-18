Українські військові проводять активні контрнаступальні дії. До Нового року Україна може вийти на кордони 1991 року.
Про це розповів військовий експерт Роман Світан в ефірі телемарафону FreeДОМ
"По всій довжині фронту, а це більше тисячі кілометрів, українські війська проводять контрнаступальні дії, а також готуються до проривів та звільнення певних територій. Таким чином, знищення російського угруповання на Правобережжі відбудеться протягом місяця-півтора, а звільнення Херсона - максимум два місяці. У такі ж терміни можуть статися каскадні розриви фронту та його обвалення на Запорізькому фронті. Російські війська не витримають того валу вогневої потужності, яка на них обрушиться", - розповів експерт.
При цьому він зазначив, що далі можливий вихід на донецький фронт, а далі в залежності від поставлених завдань – відхід на Мелітополь або Маріуполь, або ж в обидві сторони.
"Дуже перспективний й Луганський фронт. Після виконання завдань з деокупації та зачистки, повного переходу Харківської області під юрисдикцію України, війська, що звільнилися, працюватимуть на Луганському напрямку. Тут також може бути каскадне обвалення", - пояснив Світан.
За його словами, залежно від сил, засобів й поставлених завдань до Нового року ЗСУ зможуть вийти на кордони 1991 року.
Як раніше повідомляв УНІАН, ЗСУ 29 серпня пішли в наступ на півдні. Українські бійці прорвали першу лінію оборони росіян в Херсонській області.
Того дня стало відомо, що окупанти почали тікати: 109-й полк так званої "ДНР" відійшов зі своїх позицій у Херсонській області, а російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою.
У свою чергу начальник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що російське військове керівництво намагається запобігти масовій здачі своїх солдатів у полон на півдні України.