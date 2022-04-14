Російські військові тероризували місцевих жителів та погрожували смертю.

Найбільший табір окупантів, де готувався штурм Києва, знаходився в селі Здвижівка. З самого початку війни місцеві жителі повідомляли розвідникам, що російські війська створюють потужний логістичний центр.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Російські військові в Здвижівці розстрілювали автомобілі з цивільними, які намагалися виїхати з населеного пункту. На перший погляд, Здвижівці пощастило - тут немає таких руйнувань, як у Бучі чи Гостомелі. У місцевій школі, де розташувалися окупанти, в декількох класах крейдою на дошці написані вибачення російською мовою. А недалеко від школи кілька місць розстрілу місцевих жителів.

"П'ять осіб менших відкопали, а потім двоє молодих дівчат з Гостомеля, їм по років 30. Там в однієї нога відірвана. Ми відкопали сім осіб", - розповідає пенсіонер.

Одного з місцевих жителів кілька разів виводили на розстріл, вважаю, що він коректувальник вогню і знає, де ховаються нацисти. Крім того, російські солдати цілеспрямовано шукали ветеранів АТО і колишніх військових.

"У них були списки. Вони знали, хто є хто, хто служив в АТО. Двох хлопців АТОвців катували дуже сильно", - розповідає місцева мешканка.

Жителі Здвижівки порахували, що через їхнє село пройшло близько 4 тисяч одиниць ворожої техніки та близько 6 тисяч російських військових. На околиці села табір окупантів. Саме сюди вони звозили награбоване майно в українців перед тим, як відправити в Білорусь, а що не помістилося - кинули прямо в таборі – техніка, посуд, білизна, дитячі іграшки, меблі.

У селі вижив один страус. Ферма, на якій він жив, згоріла після прямого попадання снаряда, а він прийшов за допомогою до людей. Його назвали Гук через характерний звук, який птах видавав, коли перший раз після трагедії поїла.

Бучанська різанина - що відомо

Увечері 2 квітня з'явилася інформація від Генштабу ЗСУ про остаточне визволення всієї Київської області від російських окупантів.

Після цього стала з'являтися інформація про звірства окупантів. Росіяни вбивали і ґвалтували, знущалися і катували людей. На приголомшливих фото з Бучі, які згодом з'явилися в мережі, можна побачити, що окупанти вбивали пов'язаних людей.

Мер Бучі Анатолій Федорук заявляє про 403 убитих російськими окупантами місцевих жителів, ще деякі люди вважаються зниклими безвісти. При цьому він вказав, що у місті руйнуванню зазнали 22 висотних житлових будинки, два з них не підлягають відновленню.

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