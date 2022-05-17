Також в Міноборони пояснили, чому успішні дії українських військових на фронті не підлягають швидкому публічному розголошенню.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що Генштаб швидко не повідомляє про успішні дії українських військових на фронті, бо ворожі війська коригують свої дії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Маляр сказала на брифінгу у Києві.

"Військова операція в її процесі не підлягає розголошенню через те, що ворог коригує свої дії. Тому так, іноді бувають витоки інформації, тому що ми з вами живемо у цифровому світі... Але інформаційна політика Збройних сил і Міністерства оборони полягає у тому, що для нас важливіше безпека операції, ніж процес швидкого інформування про те, що відбувається на фронті", - сказала заступник міністра.

Також вона констатувала, що окупантам не вдається вийти на адмінмежі Донецької і Луганської областей.

"З точки зору тенденції, ворогу не вдається взяти в кільце наші Об'єднані сили в Донецькій і Луганській областях, хоча ціль, яку ворог, російська армія перед собою поставила після того, як їм не вдалося захопити Київ, - це вийти на географічні кордони Донецької і Луганської області. Тобто, на сьогодні, попри гарячі бої, попри обстріли по всій лінії фронту, російській армії не вдається досягнути навіть цієї цілі", - наголосила Маляр.

Зазначимо, у США припускають, що Україні вдасться відвоювати Крим та Донбас. Збройні сили України вже відкинули російських загарбників від Києва та Харкова, а тому логічно припустити, що вони також зможуть звільнити окуповані Росією Крим та Донбас.

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