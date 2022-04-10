Верещук зазначає, що суспільство потрібно налаштовувати на мужність, стійкість та витривалість.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала українських лідерів громадської думки та політиків "не влаштовувати істерик у соцмережах".

Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

Звертаючись до українських лідерів громадської думки, особливо до політиків, Верещук зазначила, що внутрішньополітичної дискусії в країні зараз немає, адже "нація єдина, ми на війні".

З росіянами, додала чиновник, "у нас політичних і моральних дискусій немає - Ми з ними воюємо, ми з ними не сперечаємося, вони - наш ворог, ми їх вбиваємо".

"Можливо, ця війна буде довшою і важчою, ніж ми б хотіли. Тому Ви повинні налаштовувати суспільство на мужність, стійкість і витривалість. На жаль, деякі з вас, випадково або через прагнення до хайпу, сіють істерику та інші непродуктивні/шкідливі емоції. Прошу Вас відповідально ставитися до свого суспільного впливу у воєнний час. Тому давайте без істерик в соцмережах. Нам потрібен спокій, мужність, стійкість і витривалість. Так переможемо!",- підкреслила Верещук.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення і доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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