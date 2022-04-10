Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала українських лідерів громадської думки та політиків "не влаштовувати істерик у соцмережах".
Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.
Звертаючись до українських лідерів громадської думки, особливо до політиків, Верещук зазначила, що внутрішньополітичної дискусії в країні зараз немає, адже "нація єдина, ми на війні".
З росіянами, додала чиновник, "у нас політичних і моральних дискусій немає - Ми з ними воюємо, ми з ними не сперечаємося, вони - наш ворог, ми їх вбиваємо".
"Можливо, ця війна буде довшою і важчою, ніж ми б хотіли. Тому Ви повинні налаштовувати суспільство на мужність, стійкість і витривалість. На жаль, деякі з вас, випадково або через прагнення до хайпу, сіють істерику та інші непродуктивні/шкідливі емоції. Прошу Вас відповідально ставитися до свого суспільного впливу у воєнний час. Тому давайте без істерик в соцмережах. Нам потрібен спокій, мужність, стійкість і витривалість. Так переможемо!",- підкреслила Верещук.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення і доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
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