Зазвичай росіяни намагаються не літати в західній частині Чорного моря, побоюючись української ППО.

Російська авіація почала проявляти активність в районі острова Зміїний на заході Чорного моря поблизу Одеси. Про це заявила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, в останні місяці росіяни досить рідко відправляють літаки в район острова Зміїний, тому що побоюються української протиповітряної оборони. Однак зараз зафіксована активність російської авіації саме в цьому районі.

"Це може свідчити про те, що вони намагалися таким чином створити певну напругу, максимальний ефект підготовки до масованого ракетного удару", – пояснила Гуменюк.

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Російські ракетні обстріли України

З жовтня Росія здійснила вже більше десятка масованих ракетних атак і не менше нальотів дронами-камікадзе, прагнучи завдати максимальної шкоди цивільній інфраструктурі. В ході останньої такої атаки 26 січня росіяни випустили 55 ракет повітряного і морського базування.

На думку українського командування, в даний час російський агресор готується здійснити новий масований обстріл. Зокрема є свідчення, що росіяни отримали нову партію ударних дронів, які використовуються в комбінації з ракетами.

В ОП вважають, що Росія до кінця війни завдаватиме таких масованих ударів, прагнучи зруйнувати цивільну інфраструктуру і залякувати цивільне населення.

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