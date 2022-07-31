Евакуація та надання домедичної допомоги пораненим – щоденна робота бойового медика, часом доводиться виїжджати по кілька разів на день.

Героїчний опір України російській навалі можна порівняти з подіями з серіалу "Гра престолів".

Таку паралель між реальними бойовими діями і кіносюжетом провів бойовий медик Костянтин, який до 24 лютого 2022 року працював стоматологом, займався приватною медичною практикою, а на початку повномасштабного вторгнення РФ приєднався до тероборони Києві, а щойно ворог пішов з Київщини, продовжив службу у 80-й ОДШБр.

"Ми – воїни на Стіні, які ведуть боротьбу проти суцільного мороку зла, – говорить він.

Історію українського воїна розказав у Telegram головнокомандувач ЗСУ Валерый Залужний.

Евакуація та надання домедичної допомоги пораненим – щоденна робота бойового медика, часом доводиться виїжджати по кілька разів на день. Багатогодинна "тиша в ефірі" - справжнє щастя для евакуаційного екіпажу, адже це означає, що всі бійці живі-здорові.

"Так чи інакше, ми постійно на зв’язку, готові до виїзду будь-якої хвилини, бо евакуюємо бійців не тільки зі своїх підрозділів, а й з сусідніх бригад", – пояснює Костянтин. – "Допомагаємо й цивільним, які також звертаються до нас. Не відмовляємо, звичайно, тому що у селах на лінії фронту залишаються, здебільшого, люди літнього віку, про яких нікому подбати".

Велика війна принесла вже багато горя й руйнувань, разом із тим, вона була неминучою, упевнений медик.

"Вона мала бути. Це війна за європейські цінності, свободу й демократію проти російського тоталітаризму", – стверджує він. – "Хочеться здобути перемогу, закрити питання незалежності України раз і назавжди, повернутися до своєї родини і жити в сильній, багатій, некорумпованій країні".

Раніше в інтерв'ю УНІАН доктор медичних наук, професор, відома одеська акушер-гінеколог Світлана Галич розповіла, як вирішила стати військовим медиком, аби рятувати бійців ЗСУ, про роботу у мобільному шпиталі та ідею написання книги про своїх нинішніх колег.

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