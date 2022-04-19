Нескінченно обстрілювати Україну нинішніми темпами Росія не зможе.

Можливості Росії завдавати ракетні удари по Україні залежать від низки факторів, і на сьогодні не можна точно спрогнозувати, коли закінчаться такі обстріли.

Як пише РБК-Україна у своєму матеріалі, якщо Україна найближчим часом не зможе домовитися про статус територій, які були окуповані після 24 лютого, то війна з Росією може затягнутися на довго, знизивши свою інтенсивність.

Це дозволить росіянам і далі завдавати напівхаотичних ракетних ударів по всій території України.

За словами військового експерта Михайла Жирохова, росіяни мають можливості обстрілювати всю територію України, навіть не заходячи в наш повітряний простір, а зі своєї території або з Білорусі.

Однак, нескінченно обстрілювати Україну нинішніми темпами Росія не зможе, оскільки запас відповідних ракет у Росії швидко закінчується.

А західні санкції проти військово-промислового комплексу вже створюють серйозні проблеми з технологіями, модернізацією та виробництвом нових озброєнь, зазначає голова Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Хоча невеликі запаси потужностей ще є.

Убезпечити Україну можуть поставки систем протиповітряної оборони. Якщо запит Києва на системи ППО буде задоволений, то вже в осяжній перспективі ризик обстрілів тилових територій буде значно знижений.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з зухвалістю і небаченою жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Майже 5 млн українців, рятуючись від війни, залишили свої домівки і виїхали за кордон, ще мільйони стали внутрішньо переміщеними особами. За підрахунками ООН станом на 18 квітня внаслідок дій російських окупантів в Україні загинули 2072 мирних жителі. 2818 людей були поранені.

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