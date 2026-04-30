Генштаб підтвердив ураження НПЗ 'Орскнефтеоргсинтез' та двох російських вертольотів

Українські захисники успішно нанесли російським загарбникам чергових болючих втрат. Було уражено нафтопереробний завод в Орську і вертольоти у Воронезькій області. Як йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у Telegram, 29 квітня та в ніч на 30 квітня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по важливих об’єктах противника.

Ураження на російській території

"Уражено нафтопереробний завод "Орскнефтеоргсинтез" (м. Орськ, Оренбурзька обл.). Зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території підприємства. Об’єкт задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії", - наголошують у Генштабі.

Зокрема, цей завод випускає понад 30 видів нафтопродуктів - бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, тощо. Проєктна потужність переробки - 6,6 млн тонн нафти на рік. Задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

Окрім того, у районі населеного пункту Бабки Воронезької області уражено ворожі гелікоптери Мі-28 та Мі-17.

Ураження на тимчасово окупованих територіях

Як зазначають у Генштабі, українські воїни уразили зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" у районі Олександрівки Запорізької області.

Також уражено пункт управління артилерійської бригади противника у тимчасово окупованому Лисичанську в Луганській обл.

Ще уражено склад боєприпасів у районі Кременівки (тимчасово окупована Донеччина) та місце базування катерів противника в акваторії Чорного моря.

Водночас, масштаби завданих збитків уточнюються.

Удари по РФ

Як повідомляв УНІАН, на відстані понад 1500 км українські спецслужби уразили інфраструктуру одного з найбільших російських нафтопереробних заводів (НПЗ) - "Лукойл-Пермнафтооргсинтез".

На сьогодні українські далекобійні засоби успішно здатні знищувати військові спроможності ворога на відстані близько 1 750 км.

