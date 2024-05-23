Ветерани західних армій так звикли воювати зі значною перевагою над ворогом, що не уявляли собі інший тип війни.

Західні добровольці, які приєдналися до ЗСУ у відбитті російської агресії, часто недооцінювали інтенсивність та запеклість цієї війни. Багатьом це коштувало життя. Про це виданню Business Insider розповів на умовах анонімності ветеран армії США, який воював в Україні.

За його словами, ветерани західних армій, які вступали до лав ЗСУ на початку війни, звикли воювати з перевагою над противником, але були змушені адаптуватися до зовсім інших умов, де ворог перевершує їх чисельно та за озброєнням.

"Багато людей із Заходу, які приїжджають в Україну, хочуть бути героями. Я постійно бачив хлопців, які їздили в Україну, і вони ставилися до цього майже як до відпустки, і вони насправді не очікували смерті", – розповідає американський ветеран.

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Він зізнався, що мав такі самі думки, коли вперше приїхав в Україну. Але на місці він зрозумів, наскільки це ризиковано.

Чоловік приїхав воювати за Україну на початку російського вторгнення і повернувся додому лише в грудні минулого року. За цей час він устиг взяти участь у боях на Харківщині та під Бахмутом. Раніше він мав досвід служби в Іраку у складі американського військового контингенту, тож має змогу порівнювати.

"В Україні темпи набагато вищі", – визнає він.

За словами американця, на фронті в Україні солдату важче знайти безпечне місце через використання великої кількості безпілотників, ніж у будь-якому іншому конфлікті в історії. Крім того, тут постійно використовується артилерія та зброя далекої дії.

"Навіть якщо ти за довбані милі від лінії фронту, у тебе все одно може влучити довбана ракета", – каже ветеран, пояснюючи, чому це не схоже на конфлікти на Близькому Сході, де солдати на базі почуваються у відносній безпеці.

Іноземні добровольці на боці України

Як писав УНІАН, іноземні добровольці, які захищають Україну на фронті, належать до двох окремих категорій. У першій – представники заможних європейських країн, які стали до лав ЗСУ через моральні переконання, пошуки пригод чи ненависть до Росії. У другій категорії – бійці з бідніших країн, які взяли участь у цій війні через суто фінансові причини.

Зокрема повідомлялося, що в Інтернаціональному легіоні ЗСУ воюють кілька сотень ветеранів армії Колумбії. Ця країна десятиліттями вела війну проти наркокартелів та комуністичних партизанів, і сьогодні має чи не найбільшу армію в Південній Америці. Із закінченням війни багато військових професіоналів у Колумбії залишилися без роботи.

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