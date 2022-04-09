Ворог й надалі проводить підготовчі заходи з метою активізації наступальних дій на сході України для встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей.

Основні зусилля окупантів зосереджуються на захопленні Маріуполя та наступі в районі міста Ізюм. Також ворог не залишає спроб встановити повний контроль над територіями Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

Зазначається, що наразі залишається високою ймовірність залучення противником диверсійно-розвідувальних груп для здійснення диверсій на об’єктах транспортної інфраструктури. При цьому окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на всій території України.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін у складі та положенні військ противника не зафіксовано.

На Слобожанщині противник продовжує здійснювати часткове блокування міста Харкова.

За даним Генштабу, з метою прихованого пересування окупаційних підрозділів по території Харківської області ворог здійснює радіоелектронне придушення мереж стільникового зв’язку.

Також для нарощування угруповання військ з Бєлгородської області РФ у район Шевченкового Харківської області переміщено до двох батальйонних тактичних груп противника.

На Донецькому напрямку ворог продовжує штурмові дії. Основні зусилля окупантів зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна та Новобахмутівка. Разом з тим, загарбники продовжують завдавати авіаційних ударів по населених пунктах Вугледар і Новоселівка Друга. Намагаються відновити наступ в районах Новотошківського, Степного і Мар’їнки.

На Південнобузькому напрямку окупанти не полишають спроб утримати позиції та рубежі на адміністративному кордоні Херсонської області

"Українські захисники та захисниці тримають оборону і поступово відтісняють ворожі війська на окремих напрямках", – додали у Генштабі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що наші військові ліквідували понад 19 тисяч окупантів. З початку повномасштабного вторгнення ворог втратив від 15 до 20% бойової потужності.

Через шалені втрати окупантів РФ намагається сформувати нову партію гарматного м’яса для продовження кроволиття й руйнування. Збираються відправити на війну дітей – так звану "Юнармію" з окупованого Криму.

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