Воїни Національної гвардії України разом із побратимами продовжують нищити російських окупантів у Сєвєродонецьку.
Про це повідомляє прес-служба НГУ.
Битва за Сєвєродонецьк триває. Щохвилини українські воїни ведуть запеклі бої із загарбниками. Фрагмент одного з них показали українцям.
На кадрах видно, як нацгвардійці злагоджено працюють по окупантах, розташувавшись в одній з будівель міста.
"Без відпочинку, сну та хоч кількох хвилин тиші гвардійці разом з побратимами з інших Сил оборони тримають місто. Бої за Сєвєродонецьк тривають. Ворог отримує від наших військових те, що заслужив – смерть", - йдеться у повідомленні.
Раніше на відео потрапила бойова робота українських захисників з 10-ї гірсько-штурмової бригади по рухомому танку російських загарбників. Російську броню знищили керованою ракетою.