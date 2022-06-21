Битва за місто триває. Запеклі бої точаться у промзоні та житлових кварталах поблизу.

Воїни Національної гвардії України разом із побратимами продовжують нищити російських окупантів у Сєвєродонецьку.

Про це повідомляє прес-служба НГУ.

Битва за Сєвєродонецьк триває. Щохвилини українські воїни ведуть запеклі бої із загарбниками. Фрагмент одного з них показали українцям.

На кадрах видно, як нацгвардійці злагоджено працюють по окупантах, розташувавшись в одній з будівель міста.

"Без відпочинку, сну та хоч кількох хвилин тиші гвардійці разом з побратимами з інших Сил оборони тримають місто. Бої за Сєвєродонецьк тривають. Ворог отримує від наших військових те, що заслужив – смерть", - йдеться у повідомленні.

Раніше на відео потрапила бойова робота українських захисників з 10-ї гірсько-штурмової бригади по рухомому танку російських загарбників. Російську броню знищили керованою ракетою.

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