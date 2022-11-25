Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що інтерв’ю зі звільненими з полону українськими військовими можуть завдати шкоди тим, кого ще тільки готують на обмін.
"Операція з повернення наших військовополонених додому триває. Маємо успіхи й цього тижня. Закликаю працівників медіа й інших осіб не акцентувати свою увагу на тих, кого вже повернули", – зазначила Маляр на брифінгу, передає Укрінформ.
За її словами, потрібен час, щоб військовослужбовці пройшли всі етапи відновлення.
"Інформація, що може поширитися через відверті інтерв’ю, може зашкодити тим, кого готуємося обміняти", – наголосила Маляр.
Війна в Україні: обмін полоненими
Як повідомляв УНІАН, 23 листопада відбувся черговий обмін полоненими, у межах якого вдалося визволити 35 українських військових та одного цивільного.
А 24 листопада з російського полону повернули ще 50 українських воїнів. Серед них - 19 оборонців Маріуполя.