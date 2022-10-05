Саме стільки в'язнів з колоній Ставропольського краю дали згоду брати учать у бойових діях на території України.

Російські окупаційні війська повнять понад 650 в'язнями з виправних колоній суворого режиму.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"Командування підрозділів російських окупаційних військ продовжує вербувати в’язнів з метою заміщення втрат особового складу. За попередньою інформацією, понад 650 в’язнів з виправних колоній суворого режиму Ставропольського краю погодилися взяти учать у бойових діях на території України", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Нагадаємо, у вересні з'явилося відео, як куратор ПВК "Вагнер" Євген Пригожин особисто агітує засуджених російської колонії суворого режимуприєднуватися до війни в Україні. Про особисту участь Пригожина у вербуванні засуджених повідомлялося з липня.

Пригожин, прямо не підтверджуючи це, звернувся до критиків його дій зі словами, що у війні братимуть участь "або ПВК і зеки, або ваші діти".

Російські ЗМІ з'ясували, що ПВК "Вагнер" вдалося завербувати для війни в Україні понад тисячу в'язнів.

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