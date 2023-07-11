Російські загарбники погрожують кримінальною відповідальністю бізнесу на тимчасово окупованих територіях, який відмовляється співпрацювати з ворогом.
Як повідомив Центр національного спротиву, окупанти заявляють, що весь бізнес на ТОТ, який станом на 1 липня не перереєстрував свій бізнес до норм ворожого законодавства, нестиме "кримінальну відповідальність".
"Окупаційна адміністрація вимагає від такого бізнесу припинити діяльність й погрожують наслідками, якщо підприємці не відреагують на погрози. При цьому, зауважимо, що перереєстрація відбувається лише при наявності у власника паспорта РФ. Таким чином, ворог також хоче наростити провальні для себе темпи паспортизації регіону", - йдеться у повідомленні.
У Центрі зазначили, що окупанти з 1 січня заборонили обіг гривні, адже намагаються взяти під контроль жителів тимчасово окупованих територій, тому людей хочуть зробити залежними від виплат в рублях і таким чином посилити паспортизацію, адже саме паспорт є необхідною умовою отримання виплат.
Терор Росії на окупованих територіях - останні новини
За даними Центру національного спротиву, російське військово-політичне керівництво збільшує кількість пропаганди, спрямованої на місцеве населення тимчасово окупованих територій Херсонської області. Мета ворога полягає в посиленні лояльності людей до окупаційної адміністрації.
Крім того, росіяни населених пунктах Горностаївка, Каїри, Заводівка Херсонської області заборонили надавати медичну допомогу українцям, які не отримали паспорт РФ.