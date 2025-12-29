Окупанти просунулись у Мирнограді та біля Гуляйполя, - DeepState

Також ворог має просування на Дніпропетровщині.

Російські окупанти продовжують поступово просуватися. Зокрема, фіксується просування у Мирнограді Донецької області та біля Гуляйполя у Запорізькій області. Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState в Telegram

"Ворог просунувся у Мирнограді, поблизу Красного Лиману, Філії та Гуляйполя", - йдеться у повідомленні.

Населений пункт Красний Лиман знаходиться на північ від Мирнограда, а населений пункт Філія – у Дніпропетровській області.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно російські окупанти заявили про нібито захоплення Мирнограда і Гуляйполя. Водночас, у Генеральному штабі ЗСУ спростували ці заяви, оскільки це не відповідає дійсності.

Нещодавно речник 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ Сергій Окішев відзнчив, що російські загарбники почали більше тиснути на місто Мирноград, оскільки не мають жодних успіхів у боях за Покровськ.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що окупанти можуть до кінця року захопити Покровськ і оточити Мирноград.

