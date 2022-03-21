Російські окупанти продовжують вчиняти воєнні злочини на території України. Вони мародерствують, викрадають цивільних і обстрілюють мирні міста. В результаті одного з бомбардувань Харкова армія РФ вбила 96-річного Бориса Романченка. Дідусь під час Другої світової війни пережив нацистські концтабори.
Інформацією про жертву дій окупантів поділився Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі. Журналіст написав: "У Харкові загинув 96-річний в'язень фашистських концтаборів. Борис Романченко пережив Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Міттельбау та Берген-Бельзен, але його вбили російська ракета у своїй квартирі під час "операції з денацифікації". Нові фашисти продовжують справу Гітлера".
Вигадана "денацифікація" — це нібито одна з причин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А тепер виходить, що від рук агресора гинуть люди, які пережили жахи гітлерівської Німеччини.
Війна Російської Федерації проти України
- Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.