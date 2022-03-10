Зокрема, наразі підтверджено 549 загиблих і 957 поранених серед цивільного населення.

В Організації Об'єднаних Націй оприлюднили оновлені дані щодо цивільних жертв внаслідок вторгнення Російської Федерації.

Про це йдеться в інформаційній довідці Моніторингової місії ООН, яка є у розпорядженні УНІАН.

"З 4:00 ранку 24 лютого 2022 року, коли почався збройний напад Російської Федерації на Україну, до опівночі 9 березня 2022 року (місцевий час) Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) зафіксувало 1506 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні: 549 загиблих і 957 поранених", – йдеться у довідці.

549 загиблих – це 101 чоловік, 67 жінок, 6 дівчаток і 9 хлопчиків, а також 26 дітей і 340 дорослих, стать яких не вдалось встановити;

Також серед 957 поранених: 81 чоловік, 64 жінки, 14 дівчаток і 4 хлопчики, а також 34 дитини і 760 дорослих, стать яких не вдалось встановити.

Крім того, у Донецькій і Луганській областях зафіксовано 608випадків (123 загиблих і 485 поранених). На території, яка контролюється Урядом України: 469 випадків (99 загиблих і 370 поранених), а на території, яка контролюється самопроголошеними "республіками": 139 випадків (24 загиблих і 115 поранених)

В інших областях України (м.Київ, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Запорізькій та Житомирській областях) у місцях, які перебували під контролем уряду України на момент, коли сталися жертви, зафіксовано 898 випадків (426 загиблих та 472 поранених)

"Більшість зафіксованих втрат серед цивільних осіб було спричинено застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", – йдеться у довідці.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини вважає, що реальні цифри значно вищі, особливо на території, яка контролюється Урядом, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження.

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що за час блокади міста загинули близько 1300 мирних мешканців.

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