Михайло Подоляк зазначив, що "бавовна" буде повторюватися в Росії частіше.

На другому році війни на тимчасово окупованих територій і в Російській Федерації все частіше відбуваються "хлопки". Нинішня ситуація відрізняється від тієї, що була ще рік тому.

"Росія повинна усвідомити, що це двостороння гра. Цей рік для неї вже суттєво відрізняється від минулого", – розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 Каналу.

При цьому він вказав, що по тимчасово окупованому півострову Крим ведеться досить ефективне відпрацювання і тепер українські військові тримають його під вогневим контролем.

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Крім того, Подоляк зазначив, що кількість "ударів" в Росії буде збільшуватися, тому що діє "мережі альтернативних росіян", які незадоволені правлінням Путіна.

"Є багато росіян, які готові до активних збройних дій на території Росії, в тому числі по знищенню військових об'єктів і, в разі необхідності, по знищенню об'єктів енергетичної інфраструктури. Це щодо того, щоб паритетно все це виглядало. Але це роблять росіяни, громадяни Росії на території Росії", – підсумував радник глави ОПУ.

"Хлопки" у росіян - останні новини

У ніч на 13 Вересня ЗСУ завдали ракетного удару по судноремонтному заводу в тимчасово окупованому Севастополі. Тоді знищили ВДК "Мінськ" та серйозно пошкодили підводний човен "Ростов-на-Дону".

Вже наступного дня рано вранці в тимчасово окупованій Євпаторії пролунали потужні вибухи. Попередньо повідомлялося про наліт безпілотників.

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