Той факт, що окупанти обслуговували на Севастопольському морському заводі як підводний човен, так і великий десантний корабель, свідчить про нестачу таких місць, зауважив експерт.

Експерт з озброєнь, головний редактор Defense Express Олег Катков розповів про дві основні проблеми, які отримали окупанти внаслідок нищівного удару по судноремонтному заводу в Севастополі у ніч проти 13 вересня. Відтепер для росіян гостро постала проблема, як убезпечити свої кораблі в окупованому Криму від знищення, і її фактично неможливо розв’язати.

"Логічним кроком з іхнього боку було б перекинути (кораблі – УНІАН), наприклад, у Новоросійськ. Але там теж є сюрпризи у вигляді надводних дронів, які ефективно вражають. "Олєнєгорський горняк" і ще один великий десантний корабель, що зараз якраз знаходиться у Новоросійську в ремонті – чудовий доказ цього. Таким чином, у РФ, окрім бухти у Севастополі і у Новоросійську, немає можливості базувати свої військові кораблі", – акцентував Катков в ефірі телемарафону.

Крім того, перед росіянами постало не тільки питання збереження кораблів, але і проблема з безпечними місцями для їх обслуговування та ремонту.

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"Те, що вони обслуговували як підводний човен, так і великий десантний корабель в тимчасово окупованому Севастополі, говорить про брак таких місць. Як і те, що вони були впевнені в тому, що ці цілі є недосяжними для ЗСУ в принципі. Ще один аспект: ця атака відбулась по серцю російських окупаційних військ у Криму, який, за їх декларацією, максимально захищений від усіх видів загроз. Тобто операція була більш ніж успішною", – пояснив Катков.

Експерт додав, що пожежа на сухому доці судноремонтного заводу, хоча "це бетонна конструкція", враховуючи два кораблі, якими вона була зайнята, означає ураження самого доку. Це унеможливить подальше використання сухого доку для ремонту інших суден та негативно вплине "на можливості, взагалі ремонтних робіт у поки що окупованому Севастополі".

Також у росіян виникне проблема з проведенням профілактичних і планових робіт для суден, які зазвичай здійснюються на флоті за певним графіком, тому "не всі кораблі, які мають пройти відповідні технічні регламентні ремонтні роботи", зможуть пройти їх в затверджений строк.

"Але тут такий аспект, мені здається, що для РФ використання озброєння поза регламентними режимами зараз є стандартною ситуацією", – зазначив Катков.

Атака на кораблі РФ у Севастополі

Вночі 13 вересня в окупованому Севастополі лунали вибухи та працювало вороже ППО. А вже зранку в російському Міноборони сповістили, що ЗСУ завдали ракетного удару по судноремонтному заводу в Севастополі. Російська окупаційна влада заявила, що ракети, які влучили по території заводу, спричинили там пожежу та пошкодили два кораблі у доці.

За інформацією, поширеною в російських телеграм-пабліках, від ударів ракет постраждали підводний човен "Ростов-на-Дону" і великий десантний корабель "Мінськ".

Українська розвідка підтвердила ураження двох російських кораблів в результаті нічної атаки по Севастопольському морському заводу імені Орджонікідзе та пошкодження обладнання заводу.

Також представник ГУР МО Андрій Юсов зазначив, що пошкоджені у Севастополі російські кораблі "з великою імовірністю відновленню не підлягають".

Нідерландська моніторингова група Oryx по візуальному підтвердженню зарахувала російський великий десантний корабель "Мінськ" до повністю знищених у сухому доці Севастополя під час ракетної атаки в ніч на 13 вересня. Аналітики на сайті проекту віднесли ВДК "Мінськ" до втрат РФ у війні проти України та констатували, що цей великий десантний корабель "неможливо відновити".

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