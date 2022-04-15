Вартість однієї такої машини становить $15 мільйонів.

Один з підрозділів 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр минулої ночі знищив бойовий гвинтокрил окупантів Ка-52 "Алігатор" разом з пілотами.

Інформацією про збиту техніку поділився прес-центр Генштабу Збройних сил України на офіційній сторінці на Facebook.

Гвинтокрил спочатку здійснив вимушену посадку, а потім його повністю знищили з усіма пілотами. На фото можна побачити залишки техніки — боєприпаси, шматки корпусу та інше.

"Не крейсер "Москва" звичайно, але 15 мільйонів доларів США з бюджету Російської Федерації українські воїни відмінусували. Це ціна тільки техніки, а ще підготовка пілотів... і компенсація родичам", — іронізують у Генштабі.

Нагадаємо, згідно з останньою статистикою від командування ЗСУ, українські захисники знищили вже 144 гвинтокрили. Скільки з них Ка-52, невідомо, але ЗСУ вже давно розвінчали міфи російських пропагандистів про цю бойову машину.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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