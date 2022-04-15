Один з підрозділів 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр минулої ночі знищив бойовий гвинтокрил окупантів Ка-52 "Алігатор" разом з пілотами.
Інформацією про збиту техніку поділився прес-центр Генштабу Збройних сил України на офіційній сторінці на Facebook.
Гвинтокрил спочатку здійснив вимушену посадку, а потім його повністю знищили з усіма пілотами. На фото можна побачити залишки техніки — боєприпаси, шматки корпусу та інше.
"Не крейсер "Москва" звичайно, але 15 мільйонів доларів США з бюджету Російської Федерації українські воїни відмінусували. Це ціна тільки техніки, а ще підготовка пілотів... і компенсація родичам", — іронізують у Генштабі.
Нагадаємо, згідно з останньою статистикою від командування ЗСУ, українські захисники знищили вже 144 гвинтокрили. Скільки з них Ка-52, невідомо, але ЗСУ вже давно розвінчали міфи російських пропагандистів про цю бойову машину.
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