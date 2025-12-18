Це поставило крапку у тому, що російський диктатор знову вдався до брехні.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що усі союзники знають про російську брехню щодо буцімто захоплення російськими загарбниками міста Куп’янськ на Харківщині. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час онлайн-брифінгу в WhatsApp.

Зокрема, глава держави відповів на питання, чи бачили міжнародні партнери його звернення з Куп’янська, і чи вони зрозуміли, що російський диктатор Володимир Путін бреше, і як це вплинуло на переговори.

"Дуже вплинуло і на американців, і на європейців. Всі це високо оцінили. І наших воїнів, що вони тримають Куп’янськ. І те, що я там був особисто - це поставило крапку, що Путін знову бреше про окуповані нові території. Це вплинуло на мої розмови з американцями. Це вплинуло дуже сильно на розмови з європейцями. Мені здається, що також дуже важливо, що я хотів особисто у такий день нагородити наших воїнів", - наголосив Зеленський.

Візит Зеленського до Купʼянська - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня Зеленський у День Сухопутних військ ЗСУ особисто відвідав Куп’янськ і записав відеозвернення. Президент ознайомився з успіхами українських захисників на Куп’янському напрямку. Глава держави тоді відзначив, що зараз надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів у дипломатії.

Візит Зеленського до міста відбувся на тлі хизувань російських окупантів, наче вони захопили наш Купʼянськ. Крім того, Путін запрошував журналістів, щоб ті побачили, як росіяни здійснюють контроль над начебто окупованим містом.

