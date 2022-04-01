Дмитро Кулеба висловив припущення, що це пов'язано з наступом на Донбас.

Президент РФ Володимир Путін став більш реалістичним щодо своєї військової стратегії.

Таку думку висловив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Я вважаю, що він вже став більш реалістичним, оскільки не можу уявити, щоб виведення військ РФ з півночі України було самовільним. Якщо перевести ці недавні маневри на людську мову, це буквально означає, що у нього недостатньо сил для атак України з трьох напрямків одночасно. Тому він перекидає частину сил на інший напрямок, щоб зміцнити армію в цьому районі", - сказав він.

Кулеба висловив припущення, що це пов'язано з наступом на Донбас.

"Ми отримали розвіддані, що вони все ще дивляться на Донбас як на плід, який потрібно зірвати. Їм потрібно перегрупувати ресурси і підготуватися до битви за Донбас", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, за словами секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данилова, радіти відступу російських військ біля Києва і передчасно. Ворог не залишить так просто ідею знищення України.

Вас також можуть зацікавити новини: