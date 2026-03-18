Росія вдарила ФАБами по Краматорську: є поранені та руйнування

Поранень зазнали восьмеро жителів, у тому числі двоє дітей.

Російські загарбники цієї ночі скинули на місто Краматорськ Донецької області дві фугасні авіаційні бомби (ФАБ), внаслідок чого пошкоджено дві багатоповерхівки та десятки приватних будинків. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко у соціальній мережі Facebook.

"Російські війська з використанням двох ФАБ-250 завдали ударів по приватному сектору та спальному району багатоповерхівок. Внаслідок обстрілу зазнали поранень восьмеро мешканців, у тому числі дві дитини", - зазначив Гончаренко.

За його словами, пошкоджено щонайменше три десятки приватних житлових будинків та дві багатоповерхівки.

Він додав, що остаточні наслідки чергового російського терору встановлюються.

Інші удари по Краматорську

12 лютого російські військові атакували Краматорськ. В зоні ураження опинився житловий сектор. Окупанти поцілили в приватний будинок, де мешкала родина. Внаслідок чого загинули троє братів – двоє 19-річних юнаків та 8-річний хлопчик. Їхні мама та бабуся дістали поранення. Також загинув чоловік, 1962 року народження.

2 березня російські окупанти завдали чергового удару по Краматорську, внаслідок чого загинули троє людей.

Вас також можуть зацікавити новини: