Росія готується до можливих конфліктів з західними країнами.

Російська влада розширює програму популяризації служби в армії серед молоді у РФ та на окупованій території України для нових військових дій.

Як зазначають аналітики ISW, правитель країни-агресорки Володимир Путін продовжує розширювати мережу програм так званого військово-патріотичного виховання молоді напередодні оголошеного Кремлем "Року захисника Вітчизни" у 2025 році.

Як зазначається, Путін затвердив список з чотирьох доручень для російського уряду:

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створення та розвиток мережі "військово-спортивних таборів" для популяризації служби в армії серед молоді;

розширення кремлівської програми "Дороги перемоги";

створення онлайн-платформи для організації програм так званого військово-патріотичного виховання для молоді;

переведення одного дитячого "оздоровчого табору" на цілорічний режим роботи.

"Кремлівська програма "Дорогами Перемоги" спрямована на "виховання патріотичних почуттів у сучасних дітей та молоді" і пропонує безкоштовні екскурсії російськими культурними та історичними місцями "бойової слави" для російських дітей та молоді", - пояснюють експерти.

Вони нагадали, що раніше Кремль використовував військово-спортивні тренувальні табори "Авангард" для мілітаризації та індоктринації української молоді культурними та історичними наративами РФ. На думку аналітиків ISW, Москва розширює мережу цих та подібних таборів по всій країні в рамках довгострокових зусиль з формування збройних сил.

Також агресор готується розширити і підвищити статус інших молодіжних так званих військово-патріотичних організацій, таких як "Юнармія" і "Рух перших", з метою мілітаризації російської молоді. Для цієї ж мети використовується програма "Час героїв", у межах якої призначають ветеранів війни в Україні на державні посади.

"Кремль, ймовірно, має намір використовувати ці військово-політичні організації для заохочення та підвищення престижу військової служби серед російської молоді та суспільства, оскільки продовжує планувати свої довгострокові військові дії в Україні та можливі майбутні збройні конфлікти із західними країнами", - переконані в Інституті вивчення війни.

Війна РФ з НАТО

Нещодавно новий генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Марк заявив, що країни-члени досі не готові до можливої війни за декілька років.

Новий комісар Європейського Союзу з питань оборони Андрюс Кубілюс також вважає, що Європа недостатньо підготовлена до можливого нападу Російської Федерації, тому має терміново переозброюватися.

На Заході зростають побоювання, що Україна програє війну з Росією і що Володимир Путін може вирішити вторгнутися у Східну Європу найближчими роками. Як пише The Times, на думку воєначальників, Великобританія має бути готовою до конфлікту в 2027 році.

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